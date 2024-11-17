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Gaziantep FK RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koordinasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Romanya Milli Takımı'nda yer alan Deian Sorescu, idmana katılmadı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 90 dakika süren antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Gaziantep temsilcisinin idmanına Romanya Milli Takımında yer alan Deian Sorescu katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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