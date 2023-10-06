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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.00'de başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Gaziantep FK, ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor ve galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Gaziantep FK'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki takım, son 3 maçta 6 puan topladı ve RAMS Başakşehir maçına 3 puan parolasıyla çıkacak.