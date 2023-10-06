Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 19.00'de başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Gaziantep FK, ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor ve galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Gaziantep FK'de sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki takım, son 3 maçta 6 puan topladı ve RAMS Başakşehir maçına 3 puan parolasıyla çıkacak.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep Fk'de sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor.
Sumudica ile çıkışa geçti
Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Güneydoğu ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışmadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.
Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Sumudica ile ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başaran Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir maçında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.