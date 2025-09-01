Gaziantep FK, Quentin Daubin ile Sözleşmeyi Feshetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız futbolcu Quentin Daubin ile yaptığı sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, Daubin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Fransız futbolcu Quentin Daubin ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Daubin ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Quentin Daubin'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

Dünyanın en sağlıklı besini belli oldu! Binlerce yiyeceği geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.