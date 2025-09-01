Gaziantep FK, Quentin Daubin ile Sözleşmeyi Feshetti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız futbolcu Quentin Daubin ile yaptığı sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, Daubin'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Fransız futbolcu Quentin Daubin ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Daubin ile sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Quentin Daubin'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
