Gaziantep FK, Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı
AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor