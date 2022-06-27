Gaziantep FK, Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK, Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.