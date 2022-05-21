Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı - Haberler

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Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün Süper Lig'e çıktığı süreçte ve sonrasında da büyük emekleri olan Oğuz Ceylan ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Takım kaptanlarımızdan da olan Oğuz Ceylan'a, Gaziantep Futbol Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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