Gaziantep FK'nın yeni sezon kombine bilet fiyatları açıklandı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kombine biletler, 125 ila 3 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Biletler ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacak. Deprem süreci göz önünde bulundurularak belirlenen fiyatlarda, geçtiğimiz yıl kombine kart alan taraftarlara yüzde 50 indirim uygulanacak. İlk kez kombine kart alacak kadın taraftarlara da yüzde 50 indirim yapılacak. Öğrenci taraftarlar ise yüzde 25 özel indirimle kombine kart sahibi olabilecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların kombine biletlerinin fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2023-2024 sezonu boyunca geçerli olacak ve 10 Temmuz'da satışa sunulacak kombineler, 125 ila 3 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Biletler ayrıca Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kullanılabilecek.

Fiyatların belirlenmesinde yaşanan deprem sürecinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Takımımızın deprem dolayısıyla ligden çekilmesinin ardından taraftarımızın mağduriyet yaşamaması adına, geçtiğimiz yıl kombine kart alan taraftarlarımız bu yıl yüzde 50 indirimli olarak kombine kart sahibi olabilecek. Tüm indirimlere ek olarak ilk kez kombine kart alacak kadın taraftarlarımız, diledikleri tribünden alacakları kombine kartlarda yine yüzde 50 indirim uygulanacaktır. Öğrenci taraftarlarımız ise yüzde 25 özel indirimle kartlarına sahip olabilecek."