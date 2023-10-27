Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Dragus, Beşiktaş maçında puan almak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Denis Dragus, 10. haftada Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacakları maçta puan almak istediklerini söyledi.

Rumen santrfor Denis Dragus, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Geldiğim günden itibaren burada çok mutluyum. Taraftar, yönetim, çalışanlar, herkes kendi evindeymişim gibi hissettirdi, öyle karşıladılar beni. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Dragus, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça ilişkin, "Herkesin bildiği gibi zor bir maç olacak ama oraya gidip elimiz boş dönmek istemiyoruz, kesinlikle puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Dragus, şunları kaydetti:

"Sumudica takım ruhunu ortaya çıkardı, birleştirici bir güç oldu. Teknik direktörümüz, beni de buraya getirdiği için mutluyum ve geri ödemem gereken bazı şeyler var, onları da verebilirsem çok mutlu olurum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum, sezon sonu ne olur bilemem. Gol hedefiyle ilgili de atabildiğim kadar atmak, yapabildiğim kadar asist yapmak, sezon sonuna kadar takıma katkı sağlamak istiyorum."