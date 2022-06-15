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Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK'nin kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 19 Haziran Pazar akşamı Gaziantep'te toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak.

25 Haziran'a kadar burada çalışmasını sürdürecek olan Gaziantep temsilcisi, iki günlük iznin ardından 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelerek ikinci etap çalışmasına başlayacak.

Gaziantep FK, Bolu'da 11 Temmuz Pazartesi günü üçüncü etap çalışmasına başlayacak ve sezon başı hazırlıklarını burada tamamlayacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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