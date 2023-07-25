Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2023-2024 sezonu formaları tanıtıldı. Kulüp, 4 yeni forma ile taraftarların beğenisine sunuldu. Formalar, çubuklu, Gaziantep Kale silueti ve kırmızı-beyaz renklerle tasarlandı. Forma satışları GFK Store'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2023-2024 sezonu formaları tanıtıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın yeni sezonda müsabakalara çıkacağı 4 yeni forma taraftarların beğenisine sunuldu. Formalar, klasik çubuklu, tarihi Gaziantep Kale siluetinin bulunduğu kırmızı, kırmızı ve beyaz renklerle dizayn edildi.

Formaların, kısa süre içerisinde GFK Store'nin internet ve mağazalarında satışa çıkacağı bildirildi.