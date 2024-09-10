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Gaziantep FK, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Yeni transfer David Okereke takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanı izledi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep Fk'nın yeni transferi David Okereke takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Şireci, Mustafa Kara ile İskender Kaplan da izledi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan Sivasspor Güncel Spor

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