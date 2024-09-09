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Gaziantep FK, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kara ile İskender Kaplan da izledi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Net Global Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

gaziantep

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