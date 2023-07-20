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Gaziantep FK, Naoufel Khacef'i transfer etti

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cezayirli milli oyuncu Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cezayirli milli oyuncu Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sok bek oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Naoufel Khacef'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor

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