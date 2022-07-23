Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Gaziantep Spor Haberler

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