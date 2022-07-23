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Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Gaziantep Spor Haberler

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