Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çift kale maç yapıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski ve Janio Bikel katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.