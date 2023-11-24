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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.