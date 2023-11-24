Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini bekleye başladı.