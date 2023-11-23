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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana milli takımlardan dönen bazı oyuncular da katıldı.