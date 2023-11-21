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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi. Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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