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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

21 Kasım 2023 15:23 , Son Güncelleme: 15:24 Spor Haberleri Abone Ol

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi. Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.