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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, pas ve şut çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç oynadı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular ve sakatlığı devam eden futbolcular antrenmana katılmadı.