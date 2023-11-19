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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.