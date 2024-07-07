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Gaziantep FK, Max Gradel ile yollarını ayırdı

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Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli futbolcu Max Gradel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Gradel, Gaziantep FK'da 1 yıllık kontratı boyunca 30 maça çıkıp 1 gol, 4 asist yapmıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü, takımın tecrübeli futbolcularından Fildişi Sahilli Max Gradel ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 36 yaşındaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezonun başında Sivasspor'dan Gaziantep Fk'ya gelmişti. Kırmızı-siyahlı ekipte 1 yıllık kontratı bulunan Max Gradel, Gaziantep FK ile toplam 30 maça çıkıp 1 gol, 4 asist yaptı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Max Gradel ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Max Gradel, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'la vedalaşarak yeni sezonda takımımıza başarılar dileğinde bulundu. Max Gradel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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