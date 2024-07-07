Gaziantep FK, Max Gradel ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, takımın tecrübeli futbolcularından Fildişi Sahilli Max Gradel ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 36 yaşındaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezonun başında Sivasspor'dan Gaziantep Fk'ya gelmişti. Kırmızı-siyahlı ekipte 1 yıllık kontratı bulunan Max Gradel, Gaziantep FK ile toplam 30 maça çıkıp 1 gol, 4 asist yaptı. Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Max Gradel ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Max Gradel, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'la vedalaşarak yeni sezonda takımımıza başarılar dileğinde bulundu. Max Gradel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP