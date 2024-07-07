Gaziantep FK, Max Gradel ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de hücum oyuncusu Max Gradel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Max Gradel, kulüp başkanımız Memik Yılmaz'la vedalaşarak yeni sezonda takımımıza başarılar dileğinde bulundu. Max Gradel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.