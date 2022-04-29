Gaziantep FK maçından notlar

GAZİANTEP (DHA) - İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35'inci hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep Fk'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti. Saka'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlendi.

Fenerbahçe – Gaziantep FK maçında başlama vuruşu yapılmadan kısa bir süre önce sarı-lacivertli ekibin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bir grup taraftar tarafından istifaya davet edildi.