Gaziantep FK ligden çekiliyor

Memik Yılmaz: Ligden çekilme dilekçesini hazırlıyoruz"En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden""Oyuncu satmayı düşünmüyoruz""Bir sonraki sezon için hazırlıklarımızı yaparak mücadelemizi vereceğiz"Mustafa AKIN/İSTANBUL,- Süper Lig ekibi Gaziantep FK, bu...

Memik Yılmaz: Ligden çekilme dilekçesini hazırlıyoruz

"En az 1-2 futbolcumuzu kiralık vereceğiz ki maaş yükümüzü alsınlar üzerimizden"

Mustafa AKIN/İSTANBUL,- Süper Lig ekibi Gaziantep Fk, bu sezona devam etmeme kararı aldı. Gaziantep Fk'da yönetim kurmak için görevlendirilen Memik Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada bu sezon ligden çekileceklerini ifade etti. Yılmaz, TFF'ye gönderilecek yazı üzerine çalıştıklarını ve bugün resmi başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Gaziantep'in deprem sonrası durumunun kötü olduğuna değinen Memik Yılmaz, "Burada insanlık bir sınav veriyor. Hala haber alınamayan enkaz altında olan insanlar var. Gıda ürünlerinde bir sıkıntımız yok ama barınma anlamında sıkıntılar var. Hava şartları malum soğuk. Gaziantep Belediyemiz çalıştı, su, doğalgaz gibi sıkıntılarımız kalmadı" şeklinde konuştu.