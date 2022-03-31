Gaziantep FK'li Djilobodji, Kasımpaşa'yı yeneceklerine inanıyor Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'de savunma oyuncusu Papy Djilobodji, İstanbul'a kazanmak için gideceklerini söyledi.

Tecrübeli savunma oyuncusu, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ve iyi sonuç aldıklarını belirtti.

İyi oynadıkları bazı maçlarda istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Djilobodji, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçından önce çok iyi oynayıp maalesef neticelendiremediğimiz maçlarımız oldu. İstediğimiz puanları ve galibiyetleri alamamıştık. Galatasaray karşısında emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. İyi bir futbol oynadık ve iyi bir galibiyet elde ettik. Uzun zamandır maç kazanamıyorduk, böylelikle şanssızlığımızı da kırdık. Artık sezon sonuna kadar iyi bir performans sergileyip keyif vermek istiyoruz izleyenlere. Sezon bitene kadar da maçları kazanmak istiyoruz."

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçları bizim için bu zamana kadar iyi geçti. Oraya kazanmak için gideceğiz, umarım deplasmanda ikinci galibiyetimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının "Süper Lig'de en çok gol atan savunma oyuncularından birisin. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?" sorusuna ise Djilobodji, "Mutluluk verici bir şey ve bu gidişle mevkimi değiştirmem gerekecek. Forvet olarak futbola devam edebilirim. Ama bundan dolayı sevinç duyuyorum. Sahaya çıktığımda golü çok düşünüyorum. Şans da yüzüme gülüyor, gol oluyor. Umarım bu şekilde de devam eder." cevabını verdi.

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, taktik çalışmasıyla son buldu.

Antrenmana, Romanya Milli Takımı kampında bulunan Maxim ve Tosca ile tedavileri devam eden Borven, Merkel ve Mendyl katılmadı.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.