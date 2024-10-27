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Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor'u 3-1 yenerek aldıkları galibiyet sonrası takımının mücadelesini övdü ve sonuç almalarının mutluluğunu dile getirdi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından, "Bugün sonuç aldığımız ve galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 9'a yükseltirken Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnan, "Bugün bizim için çok önemliydi. Ligde 6-7 maçtır kazanamıyorduk. Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden ve mücadelesinden fazlasıyla memnunum. Oyuncularım adına çok mutluyum. Bugün hak ettikleri, istedikleri galibiyeti aldıkları için de onları kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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