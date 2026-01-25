Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın tek golü Deian Sorescu tarafından 45+3. dakikada atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Deian Sorescu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farkla dışarı çıktı.
19. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Bayo'nun dışarı çevirdiği topa Draguş'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
34. dakikada Maxim'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf'un rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
43. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Sorescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
45+3. dakikada Draguş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sorescu'nun yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Melih Kabasakal, Victor Gidado, Christopher Lungoyi, Karamba Gassama, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo, Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen, Deniz Türüç, Jakson Muleka, Umut Nayır
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Guilherme, Marko Jevtovic, Riechedly Bazoer, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Blaz Kramer
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Deian Sorescu (dk. 45+3) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı (Gaziantep FK) Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ (Konyaspor) - GAZİANTEP