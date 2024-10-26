Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktik organizasyonlarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.