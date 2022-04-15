Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde hücum organizasyonları çalışıldı.

Kırmızı- siyahlı ekip, bugün kara yoluyla Konya'ya hareket edecek ve cumartesi günü Konya'da gerçekleştireceği antrenmanla birlikte kampa girecek.

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Gaziantep, Spor, Haberler

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