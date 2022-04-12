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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ile başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Hamza Mendyl ve Torgeir Borven katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Nisan, Spor, Haberler

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