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Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri satışa sunuldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca geçerli olacak kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kullanılacak.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.

Kombineler, 300 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Türkiye Kupası Gaziantep Futbol Spor Haberler

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