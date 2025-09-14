Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Yenerek Üstünlüğünü Korudu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Kozlowski ve Yusuf Kabadayı'nın golleriyle üç puanı alan Gaziantep, maçı etkili bir oyunla tamamladı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sorescu (Dk. 88 Camara), Rodrigues, Melih Kabasakal, Abena, Luis Perez, Ogün Özçiçek (Dk.46 Ndiaye), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Semih Güler), Maxim (Dk.80 Enver Kulasın), Kozlowski, Lungoyi (Dk.70 Yusuf Kabadayı)

Kocaelispor: Jovanovic, Botond Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 47 Muharrem Cinan), Tayfur Bingöl, Linetty (Dk 81 Furkan Gedik), Churlinov (Dk. 47 Agyei), Samet Yalçın (Dk 65 Dijksteel), Nonge Boende (Dk. 65 Show), Can Keleş, Petkovic

Goller: Dk. 75 Kozlowski, Dk. 78 Yusuf Kabadayı ( Gaziantep Fk )

Kırmızı kartlar: Dk.90+2 Can Keleş (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Melih Kabasakal, Dk. 37 Ogün Özçiçek, Dk. 53 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 83 Yusuf Kabadayı, Dk. 84 Abena ( Gaziantep Fk ), Dk. 22 Linetty, Dk.43 Botond Balogh, Dk. 67 Smolcic (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gaziantep Fk, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi.

50. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında savunmadan dönen topu önünde bulan Ndiaye, ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'de kaldı.

51. dakikada sağ kanatta topu önünde bulan Luis Perez'in ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

75. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin rakibi geçtikten sonra yerden köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78. dakikada Gaziantep FK, farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı, ilk vuruşunda kaleciden ikinci vuruşunda savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada Kocaelispor'da serbest atışı kullanan Petkovic'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.