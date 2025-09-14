Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Kocaelispor'u sahasında 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarısı golsüz geçen maçta, Gaziantep FK ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Fk, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Fk, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Gaziantep FK ikinci yarıda vites yükseltti. Kırmızı-siyahlıların gollerini 75. dakikada Kacper Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı kaydetti.

90+2'de Kocaelispor'da Can Keleş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
Katar Başbakanı'ndan uluslararası topluma İsrail çağrısı: Sert önlemlerle karşılık verilmeli

İsrail'in vurduğu ülkeden dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.