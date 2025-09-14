Gaziantep FK, Kocaelispor'u 2-0 Geçerek Üçüncü Galibiyetini Aldı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Goller Kacper Kozlowski ve Yusuf Kabadayı'dan geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Luis Perez'in yerden sert vuruşunda top kaleci Jovanovic'te kaldı.
74. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı sağında topla buluşan Kozlowski'nin rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
78. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ilk vuruşund kaleciden, ikinci vuruşu savunmadan döndükten sonra üçüncü kez dokunuşunda top filelere gitti. 2-0
90. dakikada Can Keleş, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Myenty Abena, Tayyip Talha Sanuç (Semih Güler dk. 69), Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek (Badou Ndiaye dk. 46), Kacper Kozlowski, Deian Sorescu (Drissa Camara dk. 88), Maxim (Enver Kulasin dk. 80), Christopher Lungoyi (Yusuf Karhan Kabadayı dk. 69)
Yedekler: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Junınho Bacuna, Nazım Sangare, Rob Nizet
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Kocaelispor: Alexander Jovanovic, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 46), Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Tayfur Bingöl, Samet Yalçın (Jamal Dijksteel dk. 65), Karol Linetty (Furkan Gedik dk. 80), Joseph Nonge (Luis Cafumana dk. 65), Can Keleş, Darko Churlinov (Daniel Agyei dk. 46), Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Bünyamin Dalkılıç, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Kacper Kozlowski (dk. 74), Yusuf Kabadayı (dk. 78) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Can Keleş (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Kabadayı, Abena, Burak Yılmaz (Gaziantep FK), Linetty, Balogh, Smolcic (Kocaelispor) - GAZİANTEP