Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon, 5'e 2 pas ve taktik çalıştı.
Karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor