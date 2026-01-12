Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor