Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
