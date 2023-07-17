Gaziantep FK, KF Gostivari ile berabere kaldı

Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlık maçında KF Gostivari takımı ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Gostivari'dan Pep, Gaziantep'ten İlker Karakaş'ın attığı golle mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlık maçında karşılaştığı KF Gostivari takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep Fk, 2023-2024 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Bolu kampında Kuzey Makedonya ekiplerinden KF Gostivari ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Dağı'nda bulunan bir otelin sahasında karşı karşıya gelen takımlar 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Erdal Güneş yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye; Burak Bozan, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Furkan Soyalp, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Mirza Cihan ve Maxim ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik Direktör Murat Daban yönetimindeki Kuzey Makedonya ekibi KF Gostivari ise Vasko Vasilev, Enis Dervişi, Amir Bilali, Andrej, Fisnik Zula, Rüştü, Al Hasan, Mihael, Zehrudin, Pep ve Ediz 11 ile mücadeleye başladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında ilk golü Gostivari'dan Pep kaydetti. Maçın sonlarına doğru ise Gaziantep'ten İlker Karakaş'ın attığı golle mücadeleye 1-1 sona erdi. - BOLU