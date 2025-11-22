Gaziantep FK, Kayserispor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, Furkan Soyalp, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Goller: Dk. 35 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 Bayo ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Zecorner Kayserispor- Gaziantep Fk karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

27. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

32. dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

35. dakikada Gaziantep F.K, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bennaser ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Camara yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

43. dakikada Gaziantep Fk, farkı 2'ye çıkardı. Camara'nın pasında orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat eden Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.