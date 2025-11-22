Haberler

Gaziantep FK, Kayserispor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde kapattı. Maxiim'in penaltı golü ve Bayo'nun şutuyla konuk ekip öne geçti.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, Furkan Soyalp, Bennasser, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, Bayo

Goller: Dk. 35 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 Bayo ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Zecorner Kayserispor- Gaziantep Fk karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

27. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

32. dakikada Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

35. dakikada Gaziantep F.K, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bennaser ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Camara yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izledikten sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

43. dakikada Gaziantep Fk, farkı 2'ye çıkardı. Camara'nın pasında orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat eden Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.