Haberler

Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 Mağlup Ederek 3 Maç Sonra Galip Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. 6. sırada yer alan Gaziantep, 22 puana ulaştı.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra ligde kazandı.

Sezonun 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 yenen Gaziantep ekibi, 10. haftada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Gaziantep FK, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda golsüz, 12. haftada ise sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Zecorner Kayserispor'u dün deplasmanda 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, 3 maçın ardından galibiyet almayı başardı.

Ligde topladığı 22 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.

Zecorner Kayserispor karşısında sarı kart gören Arda Kızıldağ, ligin 14. haftasındaki İkas Eyüpspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.