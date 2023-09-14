Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla kırmızı-siyahlı ekip, mücadelenin hazırlıklarını sonlandırdı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 16 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.
Yeni transfer Oğulcan Çağlayan'ın yer aldığı antrenmanla kırmızı-siyahlı ekip, mücadelenin hazırlıklarını sonlandırdı.
Gaziantep FK, maçın oynanacağı Kayseri'ye yarın gidecek.