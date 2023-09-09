Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana yeni transferler Florin Nita ile Junior Morais de katıldı. Kırmızı-siyahlı ekip yarını izinli geçirecek.