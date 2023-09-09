Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana yeni transferler Florin Nita ile Junior Morais de katıldı. Kırmızı-siyahlı ekip yarını izinli geçirecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana yeni transferler Florin Nita ile Junior Morais de katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip yarını izinli geçirecek.