Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, antrenman sahasında gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.