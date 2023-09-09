Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, antrenman sahasında gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, antrenman sahasında gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.