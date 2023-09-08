Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma ile koordinasyon çalıştı. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.