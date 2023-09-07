Gaziantep FK, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmana, milli takımlara davet edilen Max Gradel ve Janio Bikel katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Max Gradel ve Janio Bikel katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.