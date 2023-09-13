Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Yeni transfer Denis Dragus da antrenmana katıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 16 Eylül Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmana, yeni transfer Denis Dragus da katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.