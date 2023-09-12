Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.