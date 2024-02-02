Gaziantep FK, Kayserispor ile karşılaşacak

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor yarın saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Ligdeki son maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep FK, sahasındaki son 2 lig mücadelesinde ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

Haftaya 23 puanla 17. sırada giren Teknik Direktör Marius Sumudica'nın öğrencileri, üst sıralara yükselmek için galibiyet arayışında olacak. Gaziantep FK'nın 3 puan alması durumunda Fatih Karagümrük ve Hatayspor'un sıralamada önüne geçecek.

Süper Lig'de 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı. Topladığı 23 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlılar, Kayserispor maçında üstünlük elde edip üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

4 futbolcu yok

Afrika Uluslar Kupası'nda olan Gradel ve sarı kart cezalısı Jevtovic, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle Acosta ve Ömürcan Artan'ın da tedavileri devam ettiğinden dolayı oynaması beklenmiyor. - GAZİANTEP