Gaziantep FK, Kayseri'de Sezon Öncesi Kampına Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig'in temsilcisi Gaziantep FK, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Takım, antrenör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana futbolcular, koşuyla başladı.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla devam eden idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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