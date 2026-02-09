Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gaziantep FK'nın gollerini Kozlowksi ve Bayo atarken, Kasımpaşa'nın tek golü Benedyczak'tan geldi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk. 85 Gidado), Camara, Kozlowksi (Dk. 75 Gassama), Maxim (Dk. 84 Melih Kabasakal), Lungoyi, Bayo (Dk. 59 Dragus)

Kasımpaşa : Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 77 Cafu), Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), İrfan Can Kahveci, Benedyczak (Dk. 77 Gueye), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Cenk Tosun

Goller: Dk. 16 Benedyczak ( Kasımpaşa ), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo ( Gaziantep Fk )

Kırmızı kart: Dk. 42 Camara ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 50 Nazım Sangare, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+1 Zafer Görgen ( Gaziantep Fk ), Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 83 Opoku ( Kasımpaşa )

61.? ?dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasına ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

76.? ?dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışta İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87.? ?dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

89.? ?dakikada sol kanattan Dragus'un pasında topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor



