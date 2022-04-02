Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Bir saat 10 dakika süren antrenmanda dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, öğle saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title