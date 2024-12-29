Gaziantep FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde salon antrenmanı yaparak devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla son buldu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor